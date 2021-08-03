Убийством угрожали девочке в доме пьяной бабушки в Удмуртии

Сосед схватил девочку за волосы Фото: pexels.com

В селе Юкаменское (Удмуртия) в угрозе убийством обвиняется местный житель. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, девочка 2004 года рождения пришла к родной бабушке и застала ее в пьяном состоянии в компании соседа, поэтому сделала замечание в ее адрес. Мужчине это не понравилось.

«Сосед схватил девочку за волосы и высказал в её адрес угрозы убийством. Потерпевшая испугалась угроз и сообщила об этом по телефону матери», - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.3 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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