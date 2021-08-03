Троллейбусную остановку «Магазин «Хозтовары» в Ижевске перенесут на 50 метров

Фото: МУП «ИжГЭТ»

С 3 августа остановку «Магазин «Хозтовары» на улице 50 лет ВЛКСМ в столице Удмуртии временно перенесут. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ» в официальном сообществе во «ВКонтакте», изменения связаны с проведением земляных работ.

«На время проведения земляных работ переносится остановочный пункт троллейбусов 6 и 9 маршрутов «Магазин «Хозтовары».Троллейбусы будут останавливаться на 50 метров дальше от основной остановки», - пишет пресс-служба.

Сроки окончания работ не уточняются.

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