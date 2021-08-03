Четвертый кабинет медосвидетельствования с опцией вытрезвителя открылся в Удмуртии

С начала 2021 года вытрезвителями в Удмуртии воспользовались почти 70 человек Фото: Минздрав УР

На базе отделения Республиканского наркологического диспансера в Воткинске открылся новый кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, в нем оборудовано помещение на три кушетки, которое позволит не стоящим на ногах гражданам после освидетельствования выспаться и протрезветь.

«Это уже четвертый подобный кабинет в Удмуртии: два из них функционируют в Ижевске, еще один в Сарапуле», - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства также приводит комментарий и.о. главврача Республиканского наркодиспансера Артема Школяра.

«Лица в состоянии алкогольного опьянения доставляются в эти кабинеты полицией и остаются здесь добровольно. Нахождение гражданина в беспомощном состоянии здесь является гарантией безопасности, т.к. он не замерзнет, избежит нападения хулиганов, а в случае ухудшения состояния — получит своевременную медицинскую помощь», – сказал он.

Отмечается, что услугами вытрезвителя в Удмуртии за 6 месяцев 2021 года воспользовались 69 человек.

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