В аварии под Ижевском погибла 16-летняя девушка

22-летняя девушка госпитализирована с травмами Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

2 августа на 16-м километре дороги «Завьялово-Гольяны» в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба 1-го отдела УГИБДД по республике, около 23:00 автомобиль «ВАЗ» с неустановленным водителем за рулем вылетел в кювет с опрокидыванием и врезался в дерево. В результате аварии погибла 16-летняя девушка.

«22-летняя девушка госпитализирована в медицинское учреждение», - добавляет пресс-служба.

Ведется расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем и контролировать скорость движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пятилетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа в Ижевске

Троллейбусную остановку «Магазин «Хозтовары» в Ижевске перенесут на 50 метров