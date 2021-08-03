Пятилетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа в Ижевске

Трагедия произошла 2 августа около 6 часов утра Фото: pexels.com

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, ребенок выпал из окна 6-го этажа многоквартирного дома на улице Петрова 2 августа рано утром.

«По данным следствия, 2 августа 2021 года около 6 часов 5-летний мальчик, находясь дома один, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Петрова в Ижевске, и в результате полученных травм скончался. Ребенок проживал с мамой и бабушкой, которые ранним утром отправились на работу», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела, заведенного по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», произведен осмотр места трагедии, назначена судмедэкспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, мать 7-летней девочки, выпавшей из окна в Сарапуле, получила психическое расстройство.

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