Видео: спасение застрявшей под гаражом собаки в Ижевске

Фото: скриншот из видео

Накануне, 2 июля, на улице Камбарской в Ижевске под гаражом застряла собака. Как сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования в столице Удмуртии в своем инстаграме, сигнал об этом поступил от хозяйки животного в 21:30. Спасатели освободили собаку, вооружившись лопатой, и сняли процесс на видео.

«Животные - они как люди. В том смысле, что тоже иногда попадают в неловкие ситуации. Прибывшие спасатели освободили животное. Но здесь надо быть очень аккуратным - животные могут быть не очень дружелюбны», - гласит подпись к видеозаписи.

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