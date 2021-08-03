27-летнего жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании 62-летней односельчанки

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В Сарапульском районе расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в изнасиловании 62-летней пенсионерки.

«По данным следствия, накануне случившегося, 31 июля 2021 года подозреваемый употребил спиртные напитки и вечером пришел в дом 62-летней односельчанки. Мужчина нанес ей побои и совершил насильственные действия сексуального характера», - сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело заведено по ч 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Место происшествия осмотрели, назначили судмедэкспертизу, допрашивают свидетелей. Следователь готовит материалы для предъявления обвинения, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

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