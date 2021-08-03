Уроженец Удмуртии Давид Белявский занял 5-е место в олимпийской спортивной гимнастике на брусьях

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

Для спортивного гимнаста и уроженца Воткинска Давида Белявского завершились выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале личных соревнований на брусьях Давид занял 5-е место. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

В решающей попытке Белявский набрал 15,2 балла. Его опередил спортсмен из Китая Ю Хао (15,466). Бронзу забрал турок Ферхат Ариджан (15,633), серебро - немец Лукас Даузер (15,7), а олимпийское золото взял еще один китайский спортсмен Цзоу Цзинъюань (16,233).

Напомним, сборная российских спортивных гимнастов с Белявским в составе впервые за 25 лет завоевала золото, а сам Давид уступил олимпийскую бронзу японцу в финале упражнений на коне.

В столице Японии выступали (и продолжают выступать) 4 спортсмена из Удмуртии. Велосипедист из Ижевска Антон Синцов занял 11-место в маунтинбайке. Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев выступит в четвертьфинале Олимпиады. Двукратная бронзовая призерка Олимпиады в Токио Юлия Каримова уже вернулась домой.

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