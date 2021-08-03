Дом купца Охизина в Ижевске будут ремонтировать

Стоимость ремонта двух объектов составит 70 млн рублей Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии в 2021 году отремонтируют Дом купца Охизина на улице Пастухова, который был построен в 1914 году (ныне здесь располагается ДШИ № 2 им. П. И. Чайковского). Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Одним ремонтом не ограничатся – в здании появится новый концертный зал Детской школы искусств.

Кроме того, планируется ремонт помещений и кровли в школе искусств №1 на улице Горького. Она также является объектом культурного наследия.

На данный момент идут подготовительные работы. Оба объекта суммарно обойдутся бюджету города в 70 млн рублей.

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