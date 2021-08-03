Двукратную бронзовую призерку Олимпиады в Токио Юлию Каримову встретили в аэропорту Ижевска

Юлия завоевала две бронзы на этой Олимпиаде Фото: Минспорт УР

Двукратная бронзовая призерка Олимпиады в Токио в пулевой стрельбе Юлия Каримова вернулась домой. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии на своей странице «ВКонтакте», в аэропорту ее встречали мама, тренер и болельщики.

Тренер спортсменки Юрий Лукин рассказал, что гордится успехами своей подопечной. Фото: Минспорт УР

Напомним, Юлия завоевала бронзовые медали в командном миксте и в стрельбе из трех положений из пневматической винтовки с 10 метров. Ее тренер Владимир Лукин рассказал «Комсомолке», как оценивает выступление своей подопечной.

В столице Японии выступали (и продолжают выступать) 4 спортсмена из Удмуртии. Велосипедист из Ижевска Антон Синцов занял 11-место в маунтинбайке. Сборная российских спортивных гимнастов с уроженцем Воткинска Давидом Белявским в составе впервые за 25 лет завоевала золото, а сам Давид уступил олимпийскую бронзу японцу в финале упражнений на коне. Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев выступит в четвертьфинале Олимпиады.

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