Более 16 тысяч человек покусали клещи в Удмуртии

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С жалобами на укусы клещей в Удмуртии с начала сезона обратились 16 055 человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, из них 2 768 – дети.

«Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в городах: Ижевске – 51,8 % (8322 случая), Воткинске – 6,3 % (1005 случаев), Глазове – 4,5 % (726 случаев), Можге – 4,1 % (655 случаев) и районах: Можгинском – 3,5 % (560 случаев), Кезском – 2,5 % (405 случаев), Игринском – 2,4 % (392 случая), Увинском – 2,2 % (356 случаев), Шарканском – 2,0 % (327 случаев)», – уточняется в сообщении.

11 589 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита, 367 клещей были заражены (3,2 %). 8833 клеща проверили на возбудителя клещевого боррелиоза, у 3344 клещей такой возбудитель присутствовал (37,9 %).

За 2021 год прививку от клещевого энцефалита в Удмуртии поставили 102 225 человек, из них 79 154 ребенка.

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