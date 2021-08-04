64-летнюю жительницу Ижевска подозревают в убийстве мужа

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В Ижевске задержали 64-летнюю жительницу города. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, ее подозревают в убийстве собственного мужа во время совместной пьянки.

«По данным следствия, накануне случившегося, 2 августа 2021 года, подозреваемая и ее 59-летний супруг по месту жительства в частном домовладении в переулке Литейном в Ижевске употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в голову и затянула на его шее шпагат. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», – сообщает пресс-служба.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Место происшествия осмотрели, назначили необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. Идет подготовка материалов для предъявления обвинения, решается вопрос с мерой пресечения в виде заключения под стражу.

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