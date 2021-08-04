Последние новости Ижевска на 4 августа 2021 года: ремонт дома купца Охизина и наш боксер в финале Олимпиады

Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! Синоптики говорят, что сегодня будет жарко и дождливо. «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска на 4 августа 2021 года:
Директора управляющей компании в Удмуртии осудили за воровство денег у жильцов
Жительницу Ижевска подозревают в подделке результатов анализов на коронавирус
Убийством угрожали девочке в доме пьяной бабушки в Удмуртии
Троллейбусную остановку «Магазин «Хозтовары» в Ижевске перенесут на 50 метров
Четвертый кабинет медосвидетельствования с опцией вытрезвителя открылся в Удмуртии
Пятилетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа в Ижевске
Для младшеклассников Ижевска к новому учебному году создадут 371 дополнительное место
Уроженец Удмуртии Давид Белявский занял 5-е место в олимпийской спортивной гимнастике на брусьях
Подкаст: какие улицы в Ижевске дождались ремонта и в какой цвет перекрасят новые автобусы
Двукратную бронзовую призерку Олимпиады в Токио Юлию Каримову встретили в аэропорту Ижевска
К подробным новостям:
«КРОВИ ПОЧТИ НЕ БЫЛО»: РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О ВЫПАВШЕМ ИЗ ОКНА МАЛЬЧИКЕ
Фото: Архив КП
Ижевчан потрясла очередная гибель ребенка после выпадения из окна. На этот раз погиб шестилетний мальчик. Об обстоятельствах трагедии и «темных местах» читайте здесь.
ДОМ КУПЦА ОХИЗИНА ОТРЕМОНТИРУЮТ
Фото: Сергей Грачев
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какие исторические здания хотят ремонтировать в ближайший год. Подробнее – здесь.
НЕУПОКОИВШАЯСЯ ДУША МУЧИЛА ИЖЕВЧАНКУ
Фото: Амир Закиров
Что выгнало семью из коттеджного поселка рядом с Ижевском? Кого видел в углу маленький брат ижевчанки? Все ответы - здесь.
АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ – В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ
Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia
Представляющий Удмуртию боксер Альберт Батыргазиев прошел очередного соперника на Олимпиаде в Токио. Когда финал, кто следующий соперник – читайте здесь.
СОБАКА ЗАСТРЯЛА ПОД ГАРАЖОМ
Фото: скриншот из видео
Хозяйка обратилась за помощью к спасателям. О том, как доставали не в меру упитанное животное – читайте здесь.