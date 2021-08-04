Последние новости Ижевска на 4 августа 2021 года: ремонт дома купца Охизина и наш боксер в финале Олимпиады

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Синоптики говорят, что сегодня будет жарко и дождливо. «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска на 4 августа 2021 года:

Директора управляющей компании в Удмуртии осудили за воровство денег у жильцов

Жительницу Ижевска подозревают в подделке результатов анализов на коронавирус

Убийством угрожали девочке в доме пьяной бабушки в Удмуртии

Троллейбусную остановку «Магазин «Хозтовары» в Ижевске перенесут на 50 метров

Четвертый кабинет медосвидетельствования с опцией вытрезвителя открылся в Удмуртии

Пятилетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа в Ижевске

Для младшеклассников Ижевска к новому учебному году создадут 371 дополнительное место

Уроженец Удмуртии Давид Белявский занял 5-е место в олимпийской спортивной гимнастике на брусьях

Подкаст: какие улицы в Ижевске дождались ремонта и в какой цвет перекрасят новые автобусы

Двукратную бронзовую призерку Олимпиады в Токио Юлию Каримову встретили в аэропорту Ижевска

К подробным новостям:

«КРОВИ ПОЧТИ НЕ БЫЛО»: РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О ВЫПАВШЕМ ИЗ ОКНА МАЛЬЧИКЕ

Фото: Архив КП

Ижевчан потрясла очередная гибель ребенка после выпадения из окна. На этот раз погиб шестилетний мальчик. Об обстоятельствах трагедии и «темных местах» читайте здесь.

ДОМ КУПЦА ОХИЗИНА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Фото: Сергей Грачев

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, какие исторические здания хотят ремонтировать в ближайший год. Подробнее – здесь.

НЕУПОКОИВШАЯСЯ ДУША МУЧИЛА ИЖЕВЧАНКУ

Фото: Амир Закиров

Что выгнало семью из коттеджного поселка рядом с Ижевском? Кого видел в углу маленький брат ижевчанки? Все ответы - здесь.

АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ – В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

Представляющий Удмуртию боксер Альберт Батыргазиев прошел очередного соперника на Олимпиаде в Токио. Когда финал, кто следующий соперник – читайте здесь.

СОБАКА ЗАСТРЯЛА ПОД ГАРАЖОМ

Фото: скриншот из видео

Хозяйка обратилась за помощью к спасателям. О том, как доставали не в меру упитанное животное – читайте здесь.