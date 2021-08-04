За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 180 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 августа в Удмуртии выявлено 175 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 18 детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 8 смертей.

51 человек выздоровел, их выписали.

4 843 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 076 - в состоянии средней степени тяжести, 212 – в тяжелом состоянии.

Всего на 4 августа в Удмуртии зарегистрировано 40 574 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 33 761 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 242 смерти.

Вакцинированы 303 635 жителей Удмуртии. Из них 214 978 прошли через оба этапа вакцинации.

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