Более километра труб заменили в Ижевске за первую половину года

Во втором полугодии темпы работ планируют ускорить Фото: Сергей Грачев

За 6 месяцев 2021 года в столице Удмуртии заменили 1 139 метров водопроводных труб и 625 метров канализации. Как сообщает мэр города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+), изношенность сетей в на некоторых участках достигла 60%.

«Количество порывов на сетях водоснабжения Ижевска в этом году действительно превышает среднегодовые показатели. Связано это с сильной изношенностью водопроводных сетей, которая достигла в некоторых местах более 60%. Перед нами стоит задача – ускорить ремонтные и строительные работы и сдать основные объекты во втором полугодии», - рассказал городской глава.

Было сказано о модернизации напорного водопровода канализации на улице Милиционная (в районе строящегося кафе на набережной пруда). На следующих адресах запланированы работы:

- ул. Пушкинская, 65;

- ул. Старосмирновская, 27;

- Шабердинский тракт от ул. 6-я Малиновая гора по движению на север;

- ул. 40 лет Победы, 86а;

- ул. Грибоедова от ул. Челюскина до улицы 9-е Января.

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