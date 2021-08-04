Спортсмен из Удмуртии Кирилл Долгов взял бронзу на Кубке России по плаванию на открытой воде

За победу боролись 60 спортсменов из 11 регионов Фото: Минспорт УР

1 августа в селе Засечное Пензенской области прошел третий этап кубка России по плаванию на открытой воде. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии на своей странице «ВКонтакте», пловец из республики Кирилл Долгов завоевал бронзу.

«Участие в соревнованиях приняло более 60 спортсменов из 11 регионов России. На дистанции 5 км среди мужчин спортсмен из Удмуртии Кирилл Долгов занял третье место. Первым стал Денис Адеев из Волгограда, вторым финишировал Кирилл Беляев, представляющий Московскую и Ярославскую области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3-го июня Кирилл выиграл первый этап Кубка, который проходил в Краснодарском крае.

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