Генеральный директор концерна «Калашников» в Ижевске Дмитрий Тарасов уйдет со своего поста

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10 августа совет директоров ижевского концерна «Калашников» будет рассматривать вопрос об отставке нынешнего гендиректора Дмитрия Тарасова. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс», Тарасов покинет свой пост досрочно.

«Дмитрий Тарасов покинет свой пост досрочно, после чего «Калашников» выберет нового гендиректора. Напомним, что господин Тарасов возглавлял концерн с сентября 2019 года», - пишет «Коммерсантъ».

По данным «Интерфакса», новым гендиректором может стать Владимир Лепин, который ранее руководил концерном «Техмаш»

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