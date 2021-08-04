Новые автобусы уже в августе выедут на дороги Ижевска

Фото: Амир Закиров

33 новых автобуса, которые поступили в столицу Удмуртии из Минска в июле, могут выехать на дороги уже в этом месяце. Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Ижевска Олег Бекмеметьев, их нужно перекрасить в традиционные для города цвета и провести регистрацию. На 9 августа намечено подписание контракта с перевозчиком.

«После этого они уже будут готовы выходить на рейс», — сказал он.

До конца года в город должны поступить еще 67 таких автобусов.

«Количество автобусов на сегодняшний день на маршрутах недостаточно для того, чтобы обеспечить все потребности горожан. Их станет больше», - заявил мэр и выразил надежду, что с новыми автобусами отставания от графика будут исключены.

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