Запреты для заведений общепита ввели в Удмуртии из-за ковида

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В Удмуртии из-за роста заболеваемости ковидом ввели новые ограничения. В региональном оперативном штабе сообщили, что они коснутся заведений общественного питания.
«Речь идет об объектах с круглосуточной продажей спиртных напитков. Нововведения не ограничивают продажу на вынос с 22:00 до 10:00», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения затронут предприятия, не имеющие полного технологического цикла и работают исключительно с полуфабрикатами.
Какие именно ограничения ввели, не уточняется.
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