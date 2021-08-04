Владимир Лепин стал исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников» в Ижевске

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Владимира Лепина назначили и.о. генерального директора концерна «Калашников». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Известно, что господин Лепин до 2020 года возглавлял концерн «Техмаш» в Туле, до этого был генеральным конструктором ОАО «ЦНИИТОЧМАШ», - добавляет издание.

Ранее стало известно о досрочной отставке Дмитрия Тарасова. Ожидается, что этот вопрос 10 августа рассмотрит совет директоров.

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