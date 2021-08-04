Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска

Фото: архив КП

15 млн рублей дополнительно направят из бюджета столицы Удмуртии на ремонт городских дорог. Как сообщает пресс-служба городской администрации, кроме этого, еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе.

«Третий год из городского бюджета выделяются денежные средства на щебенение дорог в частном секторе. В этом году на эти цели выделено 10 млн рублей. Список из 26 дорог на основании обращений жителей уже составлен», - говорится в сообщении.

Средства выделяются на щебенение в микрорайоне Орловское, продолжают строить дороги в микрорайоне Люлли, где многодетным семьям выделены участки под строительство.

«По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в Ижевске отремонтируют 9 участков дорог», - напоминает пресс-служба.

На этой неделе начнется ремонт на улице М. Горького. После реконструкции тепловых сетей продолжат работы на улице Нижняя. На улицах Ленина и Красная ремонтные работы уже завершили.

На данный момент ремонтируют проезжую часть и тротуары на улицах Ворошилова, Революционная, Восточная и Совхозная, а также на переулке Спартаковский.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Запреты для заведений общепита ввели в Удмуртии из-за ковида

Владимир Лепин стал исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников» в Ижевске