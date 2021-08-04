Двое жителей Ижевска ограбили 9 таксистов на 120 000 рублей

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В столице Удмуртии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ижевчан, обвиняемых в совершении девяти дистанционных краж. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, подсудимые крали деньги со счетов водителей такси, вводя их в заблуждение.

«Установлено, что в январе 2021 года подсудимые посредством мобильного приложения заказывали автомобиль такси. После подтверждения поездки ими выбиралась функция «связаться с водителем». Далее, в ходе телефонного разговора подсудимые сообщали водителю ложные сведения о том, что оплата за поездку будет произведена безналичным способом путем перевода денежных средств со счета организации на счет банковской карты водителя», - говорится в сообщении.

Потерпевшие предоставляли мошенникам реквизиты своих карт и пароли. Таким образом было совершено 9 краж на общую сумму в 120 000 рублей.

На момент суда подсудимые полностью возместили ущерб. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с испытательным сроком на 2 года.

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