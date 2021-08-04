Подкаст: придет ли ураган в Ижевск

Ирина Куртеева, начальник отдела Гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Фото: Архив КП

Об аномальной жаре, возможном урагане и граде поговорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с начальником отдела Гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Ириной Куртеевой.

Кроме того, своими комментариями о влиянии погодных условий на урожайность и на организм человека поделились начальник отдела растениеводства и земельных отношений Минсельхоза УР Алевтина Бурдина, директор АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР» Константин Вахрушев, завотделением медпрофилактики РКДЦ Светлана Шабардина.

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