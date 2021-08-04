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Общество4 августа 2021 15:17

Подкаст: придет ли ураган в Ижевск

В прямом эфире радио «КП-Ижевск» поговорили о влиянии Атлантического океана на погоду в городе
Источник:kp.ru
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Ирина Куртеева, начальник отдела Гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра

Ирина Куртеева, начальник отдела Гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра

Фото: Архив КП

Об аномальной жаре, возможном урагане и граде поговорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с начальником отдела Гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Ириной Куртеевой.

Кроме того, своими комментариями о влиянии погодных условий на урожайность и на организм человека поделились начальник отдела растениеводства и земельных отношений Минсельхоза УР Алевтина Бурдина, директор АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР» Константин Вахрушев, завотделением медпрофилактики РКДЦ Светлана Шабардина.

Подробнее в нашем подкасте.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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