Светофоры не работают в Ижевске утром 5 августа

Будьте особенно внимательны на дорогах! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Автомобилисты жалуются на неработающие светофоры сегодня утром, 5 августа. Возможно, причина поломки – сильный шквальный ветер, гроза и град, которые обрушились на Ижевск в ночь со среды на четверг.

«Не работают Светофоры на перекрёстках : 1) Горького и Советской 2) 10 лет октября и Удмуртская», – поделилась Марина в группе ИГГС в социальной сети «ВКонтакте».

«По Удмуртской просто все едут и все, никто никого не пускают, 10 лет Октября стоит», – поделился подписчик той же группы.

«Светофорный объект на перекрёстке двух Карлов не работает», – предупредил Марат.

«Подрядчики уже выехали, ждем устранения дефектов», – успокоил Сергей.

Слушатели радио «Адам» (104.5 FM, 12+) поделились следующим списком неисправных светофоров:

– Удмуртская - 10 лет Октября;

– 40 лет Победы - Калашникова;

– Советская - Максима Горького;

– Карла Маркса - Карла Либкнехта;

– Воткинское шоссе напротив ГИБДД;

– Воткинское шосе поворот на СХВ;

– Баранова у «Молл Матрица».

На 9 утра Яндекс оценивает пробки в Ижевске на 7 баллов Фото: Скриншот сайта

«После ночной грозы вышли из строя ряд светофоров в городе. Есть информация о 5 неработающих объектах. Аварийные бригады с раннего утра устраняют неисправности», – сообщили в пресс-службе Ижевска.

На улице Холмогорова образовалась пробка после 7 утра.

В 08:18 утра в редакцию прислали видео пробки на перекрестке Удмуртская - 10 лет Октября.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Будьте осторожны и взаимно вежливы!

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