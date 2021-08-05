Светофоры не работают в Ижевске утром 5 августа

Будьте особенно внимательны на дорогах!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Автомобилисты жалуются на неработающие светофоры сегодня утром, 5 августа. Возможно, причина поломки – сильный шквальный ветер, гроза и град, которые обрушились на Ижевск в ночь со среды на четверг.
«Не работают Светофоры на перекрёстках : 1) Горького и Советской 2) 10 лет октября и Удмуртская», – поделилась Марина в группе ИГГС в социальной сети «ВКонтакте».
«По Удмуртской просто все едут и все, никто никого не пускают, 10 лет Октября стоит», – поделился подписчик той же группы.
«Светофорный объект на перекрёстке двух Карлов не работает», – предупредил Марат.
«Подрядчики уже выехали, ждем устранения дефектов», – успокоил Сергей.
Слушатели радио «Адам» (104.5 FM, 12+) поделились следующим списком неисправных светофоров:
– Удмуртская - 10 лет Октября;
– 40 лет Победы - Калашникова;
– Советская - Максима Горького;
– Карла Маркса - Карла Либкнехта;
– Воткинское шоссе напротив ГИБДД;
– Воткинское шосе поворот на СХВ;
– Баранова у «Молл Матрица».
На 9 утра Яндекс оценивает пробки в Ижевске на 7 баллов
Фото: Скриншот сайта
«После ночной грозы вышли из строя ряд светофоров в городе. Есть информация о 5 неработающих объектах. Аварийные бригады с раннего утра устраняют неисправности», – сообщили в пресс-службе Ижевска.
На улице Холмогорова образовалась пробка после 7 утра.
В 08:18 утра в редакцию прислали видео пробки на перекрестке Удмуртская - 10 лет Октября.
«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Будьте осторожны и взаимно вежливы!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Подкаст: придет ли ураган в Ижевск
- Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска