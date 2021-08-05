За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 186 человек

К сожалению, зафиксировано 9 летальных случаев. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 5 августа в Удмуртии выявлено 186 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 22 ребенка до 14 лет и 36 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 9 смертей.

49 человек выздоровели, их выписали.

5 153 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 044 - в состоянии средней степени тяжести, 242 – в тяжелом состоянии.

Всего на 5 августа в Удмуртии зарегистрировано 40 940 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 810 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 251 смерть.

Вакцинированы 305 618 жителей Удмуртии. Из них 217 527 прошли через оба этапа вакцинации.

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