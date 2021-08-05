1 млрд рублей направит Удмуртия на модернизацию первичного звена здравоохранения

В республике строят новые поликлиники Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году республика направит более 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, деньги пойдут на строительство и капитальный ремонт профильных объектов, покупку оборудования и транспорта, привлечение кадров.

111 единиц транспорта уже поступили в больницы городов и районов. Остальные 12 поступят в республику до конца 2021 года.

«В этом году в рамках проекта мы начали строительство поликлиники в Воткинске, детской поликлиники в Можге, сейчас идет разработка проектно-сметной документации на строительство амбулатории в поселке Ягул. Также идет стройка ФАПа в дер. Пихтовке Воткинского района. А наши медицинские учреждения получат 47 единиц оборудования», – пояснил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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