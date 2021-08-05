Последние новости Ижевска на 5 августа 2021 года: запреты для заведений общепита из-за ковида и 10 старых вывесок времен СССР и 90-х

А у вас есть любимая старая вывеска в Ижевске? Фото: Лада Иванова

Доброе утро, любимый город! После ночного урагана утро порадовало нас штилем, однако синоптики не исключают небольшие дожди в течение дня. Предлагаем начать 5 августа с нашей утренней подборки самых главных новостей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- 1 млрд рублей направит Удмуртия на модернизацию первичного звена здравоохранения

- Двое жителей Ижевска ограбили девятерых таксистов на 120 000 рублей

- Подкаст: придет ли ураган в Ижевск

- Карта распространения коронавируса на 4 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

- Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска

- Владимир Лепин стал исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников» в Ижевске

- Генеральный директор концерна «Калашников» в Ижевске Дмитрий Тарасов уйдет со своего поста

- Новые автобусы уже в августе выедут на дороги Ижевска

- Двух 9-летних девочек сбили в Удмуртии

- Почти 3,5 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за сутки

- Более километра труб заменили в Ижевске за первую половину года

- 5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь

- Более 16 тысяч человек покусали клещи в Удмуртии

- 64-летнюю жительницу Ижевска подозревают в убийстве мужа

- Спортсмен из Удмуртии Кирилл Долгов взял бронзу на Кубке России по плаванию на открытой воде

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Увеличили срок вдвое

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В 2001 году мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Дело было раскрыто спустя 19 лет, а еще через год суд апелляционной инстанции увеличил наказание осужденному.

Вернулись к запретам

Какие именно запреты нас ждут? Фото: pixabay.com

Число заразившихся коронавирусом людей с каждым днем все больше. Вчера, 4 августа, суточная заболеваемость достигла отметки в 180 заболевших человек. Власти Удмуртии ввели запреты для заведений общепита из-за ковида.

Новые реалии вузов

Обязательную вакцинацию для иностранных студентов пока не вводят Фото: Архив «КП» в Ижевске

Международная образовательная деятельность приносит высшим учебным заведениям Удмуртии довольно хорошие деньги. Как коронавирус отразится на приеме иностранных граждан и какие финансовые убытки потерпят вузы?

Привет от ушедшей эпохи

Фото: Лада Иванова

Наш журналист собрала 10 старых вывесок Ижевска родом из СССР и 90-х годов. А у вас есть любимые вывески в городе?

Желаем прекрасного дня!