Последние новости Ижевска на 5 августа 2021 года: запреты для заведений общепита из-за ковида и 10 старых вывесок времен СССР и 90-х

А у вас есть любимая старая вывеска в Ижевске? Фото: Лада Иванова
Доброе утро, любимый город! После ночного урагана утро порадовало нас штилем, однако синоптики не исключают небольшие дожди в течение дня. Предлагаем начать 5 августа с нашей утренней подборки самых главных новостей.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
- 1 млрд рублей направит Удмуртия на модернизацию первичного звена здравоохранения
- Двое жителей Ижевска ограбили девятерых таксистов на 120 000 рублей
- Подкаст: придет ли ураган в Ижевск
- Карта распространения коронавируса на 4 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших
- Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска
- Владимир Лепин стал исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников» в Ижевске
- Генеральный директор концерна «Калашников» в Ижевске Дмитрий Тарасов уйдет со своего поста
- Новые автобусы уже в августе выедут на дороги Ижевска
- Двух 9-летних девочек сбили в Удмуртии
- Почти 3,5 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за сутки
- Более километра труб заменили в Ижевске за первую половину года
- 5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь
- Более 16 тысяч человек покусали клещи в Удмуртии
- 64-летнюю жительницу Ижевска подозревают в убийстве мужа
- Спортсмен из Удмуртии Кирилл Долгов взял бронзу на Кубке России по плаванию на открытой воде
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Увеличили срок вдвое
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
В 2001 году мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Дело было раскрыто спустя 19 лет, а еще через год суд апелляционной инстанции увеличил наказание осужденному.
Вернулись к запретам
Какие именно запреты нас ждут?
Фото: pixabay.com
Число заразившихся коронавирусом людей с каждым днем все больше. Вчера, 4 августа, суточная заболеваемость достигла отметки в 180 заболевших человек. Власти Удмуртии ввели запреты для заведений общепита из-за ковида.
Новые реалии вузов
Обязательную вакцинацию для иностранных студентов пока не вводят
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Международная образовательная деятельность приносит высшим учебным заведениям Удмуртии довольно хорошие деньги. Как коронавирус отразится на приеме иностранных граждан и какие финансовые убытки потерпят вузы?
Привет от ушедшей эпохи
Фото: Лада Иванова
Наш журналист собрала 10 старых вывесок Ижевска родом из СССР и 90-х годов. А у вас есть любимые вывески в городе?
Желаем прекрасного дня!