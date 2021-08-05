Удмуртия стала 4-й в рейтинге открытости регионов к «Зеленому курсу» от Greenpeace

Судя по составленной на основе рейтинга карте, Удмуртия - довольно «зеленый» регион. Фото: Greenpeace

Удмуртская Республика заняла четвертое место в рейтинге открытости регионов к «Зеленому курсу», который представляет собой анализ внедрения способствующих борьбе с изменениями климата инициатив, составленный на основе ответов региональных властей. Международная экологическая организация Greenpeace (Гринпис) опубликовала соответствующий доклад на своем сайте.

«Эксперты Greenpeace направили запросы главам субъектов Российской Федерации. Им было предложено сообщить, какие инициативы по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата уже внедряются или планируются к внедрению в ближайшее время на территории региона. Все эти данные мы объединили, распределили регионы в рейтинг, а также создали интерактивную карту», – пишет пресс-служба организации.

На представленной карте Удмуртия, которая находится на 4-м месте, заметно выделяется среди регионов-соседей. Башкортостан занял 14-е место, Татарстан – 15-е место, Кировская область и Пермский край делят 23-е место. В ПФО ближе всех подобралась Ульяновская область – она находится на 6-м месте.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область.

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