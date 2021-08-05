На 13 тысяч рублей оштрафовали жителя Удмуртии за угрозы и оскорбления в адрес полицейских

Подсудимый признал вину Фото: Сергей Грачев

В Кезском районе Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя деревни Бани. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчину признали виновным в угрозах применения насилия и публичных оскорблениях в адрес полицейских, которые были при исполнении.

«Согласно обстоятельствам дела, подсудимый 31.03.2021, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, сообщил в дежурную часть МО МВД России «Кезский» о том, что нуждается в защите, так как ему угрожают. Прибывшим сотрудникам полиции осужденный высказал угрозу применения насилия с применением кухонного ножа, – говорится в сообщении. – Кроме того, 04.05.2021 в связи с исполнением сотрудниками полиции своих должностных обязанностей по обращению матери подсудимого оскорбил их грубой нецензурной бранью».

Мужчина полностью признал свою вину на суде и был оштрафован на 13 000 рублей.

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