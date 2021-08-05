Переживших инсульт и некоторых пациентов-сердечников в Удмуртии будут 2 года обеспечивать льготными лекарствами

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Пациентов, переживших инсульт и некоторых сердечников в Удмуртии будут обеспечивать лекарствами не год, как ранее, а 2 года. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, продление сроков стартует с января 2022 года.

«В настоящее время пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, бесплатные лекарства получают в течение одного года с момента постановки на диспансерный учет. С 1 января 2022 года эта категория пациентов сможет получать бесплатные лекарства в течение двух лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача по снижению смертности от болезней системы кровообращения поставлена президентом России Владимиром Путиным в инициированном им нацпроекте «Здравоохранение»: к 2030 году от заболеваний такого рода должны умирать не более 450 человек на 100 000 населения. Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно помочь в реализации этой задачи.

«Выписка лекарственных препаратов по-прежнему будет возможна только гражданам, не имеющим право на набор социальных услуг, независимо от того, сохранили они право на его получение или отказались от него в пользу получения денежного эквивалента, то есть тем гражданам, которые не являются федеральными льготополучателями. В течение первых 6 месяцев после инфаркта миокарда бесплатными медикаментами обеспечиваются все пациенты вне зависимости от того являются они льготополучателями или нет» - заявляется в пресс-релизе.

В сообщении приводятся слова главного кардиолога Минздрава Удмуртии Сергея Помосова. Он рассказал о порядке получения лекарств: нужно обратиться к своему терапевту после выписки и взять у него рецепт. Пациенты, которые начали получать лекарства в этом году, продолжат получать их в течение двух лет.

«За 7 месяцев 2021 года 6193 пациента в Удмуртии уже получили бесплатные лекарства после перенесенных острых сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта», - отчиталось ведомство.

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