Представитель Удмуртии Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

Сегодня, 5 августа, в финальном боксерском поединке среди мужчин до 57 кг россиянин Альберт Батыргазиев одолел американца Дюка Рэгана и завоевал золото Олимпиады в Токио. Альберт представляет Удмуртию и ХМАО.

В первом и втором раундах лучшим был Батыргазиев, в третьем – победил американец. Таким образом, по итогам трех раундов победителем со счетом 3:2 стал Альберт. Для него это первое олимпийское золото.

Напомним, ранее олимпийским чемпионом стал уроженец Воткинска Давид Белявский. Ижевчанка Юлия Каримова взяла две бронзовые медали. И Юлия, и Давид уже вернулись домой.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП-Спорт».

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» – для детей с 7 месяцев до 3 лет включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Антон Синцов из Ижевска занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Японии

Уроженец Удмуртии Давид Белявский занял 5-е место в олимпийской спортивной гимнастике на брусьях

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках