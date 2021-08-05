В Ижевске починили светофоры

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Ночью с 4 на 5 августа в столице Удмуртии прошла гроза, в результате которой на ряде городских улиц перестали работать светофоры. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, неисправности были устранены.

«С раннего утра аварийные бригады приступили к устранению неполадок. Для регулирования движения на перекрёстках работали сотрудники ГИБДД. В 9.30 все неисправности были устранены. Сейчас светофоры работают в привычном режиме», - говорится в сообщении.

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