Сейф с более чем 800 тыс. рублей украли у предпринимателя из Ижевска

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В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, его подозревают в краже в особо крупном размере, а именно – в краже сейфа с более чем 800 тыс. рублей из офиса по улице Инвентарная в середине июля.

«Было установлено, что в помещение злоумышленник проник в ночное время путем отжатия оконной створки и повреждения жалюзи. Из офиса был похищен металлический сейф с денежными средствами в сумме 823 000 рублей», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по .3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Личность подозреваемого установили. 43-летнего ранее судимого за аналогичные преступления ижевчанина задержали полицейские и сотрудники Росгвардии во время попытки кражи колес из автосервиса в Завьяловском районе.

«Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других противоправных деяний. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщает ведомство.

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