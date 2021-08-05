Мужчина упал в траншею в центре Ижевска и получил травмы

Фото: www.instagram.com/pss_izh/

В Ижевске рано утром 5 июля мужчина упал в разрытую траншею и получил травмы. Как сообщает Поисково-спасательная служба столицы Удмуртии, это произошло на улице Ленина в районе перекрестка с улицей Коммунаров.

Фото: www.instagram.com/pss_izh/

Фото: www.instagram.com/pss_izh/

«По прибытию спасатели Ижевска, совместно с пожарными МЧС оказали помощь – надели шейный корсет, уложили на щитовые носилки и подняли – после чего передали СМП (скорая медицинская помощь – Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Фото: www.instagram.com/pss_izh/

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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