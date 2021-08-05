Мужчина упал в траншею в центре Ижевска и получил травмы

Фото: www.instagram.com/pss_izh/
В Ижевске рано утром 5 июля мужчина упал в разрытую траншею и получил травмы. Как сообщает Поисково-спасательная служба столицы Удмуртии, это произошло на улице Ленина в районе перекрестка с улицей Коммунаров.
Фото: www.instagram.com/pss_izh/
Фото: www.instagram.com/pss_izh/
«По прибытию спасатели Ижевска, совместно с пожарными МЧС оказали помощь – надели шейный корсет, уложили на щитовые носилки и подняли – после чего передали СМП (скорая медицинская помощь – Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Фото: www.instagram.com/pss_izh/
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Улицу Горького в Ижевске начнут ремонтировать
Подкаст: интернет-мошенничество в Ижевске и Удмуртии