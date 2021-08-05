Улицу Горького в Ижевске начнут ремонтировать

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня, 5 августа, начнется ремонт улицы М. Горького в столице Удмуртии. Как сообщает региональный офис нацпроекта «Безопасные качественные дороги», все дорожные работы будут проводиться в ночное время.

«В 21.00 часов на объекте появится дорожная техника. Будет проводиться фрезерование старого покрытия дороги. Все дорожные работы планируется проводить в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. В это время движение будет организовано по реверсивному принципу», - говорится в сообщении.

Днем будут проводиться мероприятия, не мешающие движению транспорта (ремонт тротуаров и замену бортовых камней).

Жителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, на ремонт ижевских дорог дополнительно выделили 15 млн рублей.

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