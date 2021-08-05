Подкаст: интернет-мошенничество в Ижевске и Удмуртии

Фото: Амир Закиров

Дистанционное мошенничество становится все более актуальной проблемой для жителей Удмуртии. Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» капитан полиции Василий Иванов рассказал о том, какие виды мошенничества все чаще встречаются в интернете - и как не стать жертвой злоумышленников. В частности, он поведал историю ижевчанки, которая сразу «вычислила» интернет-афериста.

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