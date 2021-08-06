6 августа в Ижевске ожидается +24 градуса

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 августа.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +22…+24°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличной пятницы!

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