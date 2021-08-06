6 августа в Ижевске ожидается +24 градуса

Фото: pexels.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +22…+24°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличной пятницы!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Я родился такой»: человек-магнит из Ижевска показал свои возможности в прямом эфире «Комсомолки»
Мужчина упал в траншею в центре Ижевска и получил травмы