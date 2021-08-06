Вакцину «Спутник Лайт» можно поставить на Центральной площади Ижевска

Пункт мобильной вакцинации в Ижевске. Фото: vk.com/covid19udm
На Центральной площади Ижевска можно поставить вакцину «Спутник Лайт», которую завезли в республику. Как сообщает пресс-служба Администрации города, сделать это можно в пункте мобильной вакцинации, расположенном в фойе Государственного театра оперы и балета.
Вакцина «Спутник Лайт» - однокомпонентная, то есть ждать 21 день для второго компонента не надо.
«Прививку поставят людям от 18 до 60 лет и переболевших коронавирусом. Если вы ещё не болели - лучше ставить «Спутник V», - уточняется в сообщении службы.
Пункт работает каждый день с 08:00 до 21:00, с перерывом на санобработку - с 15:00 до 15:30. Не забудьте паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ручку для заполнения медицинской документации.
Напомним, потоки пациентов на вакцину «Спутник V» разделены. Получить первую прививку можно в фойе Государственного театра оперы и балета, а вторую – в мобильных палатках напротив театра.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дом купца Охизина в Ижевске будут ремонтировать
5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь