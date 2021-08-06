Вакцину «Спутник Лайт» можно поставить на Центральной площади Ижевска

Пункт мобильной вакцинации в Ижевске. Фото: vk.com/covid19udm

На Центральной площади Ижевска можно поставить вакцину «Спутник Лайт», которую завезли в республику. Как сообщает пресс-служба Администрации города, сделать это можно в пункте мобильной вакцинации, расположенном в фойе Государственного театра оперы и балета.

Вакцина «Спутник Лайт» - однокомпонентная, то есть ждать 21 день для второго компонента не надо.

«Прививку поставят людям от 18 до 60 лет и переболевших коронавирусом. Если вы ещё не болели - лучше ставить «Спутник V», - уточняется в сообщении службы.

Пункт работает каждый день с 08:00 до 21:00, с перерывом на санобработку - с 15:00 до 15:30. Не забудьте паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ручку для заполнения медицинской документации.

Напомним, потоки пациентов на вакцину «Спутник V» разделены. Получить первую прививку можно в фойе Государственного театра оперы и балета, а вторую – в мобильных палатках напротив театра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дом купца Охизина в Ижевске будут ремонтировать

5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь