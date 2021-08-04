5 остановок отремонтируют в Ижевске в первую очередь

Фото: Алена Селезнева
В 2021 году в Ижевске в первую очередь отремонтируют 5 остановок общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+)
По его словам, более всего граждане жалуются на следующие остановки:
- «ТВЦ Метеор» по ул. Молодежная (в сторону ул. Ленина);
- «ул. Школьная» по ул. Фруктовая;
- «Ударная» по Воткинскому шоссе (в сторону ул. 9-е Января);
- «Рембыттехника» по ул. Ленина (по направлению в Центр);
- «Радиотехника» по ул. Ленина (по направлению из Центра).
Павильоны на вышеуказанных остановках должны установить до осенних дождей, на данный момент под них благоустраивают площадки.
Также мэр напомнил о 37,5 млн рублей, которые были дополнительно выделены на ремонт остановок. На эти деньги до конца строительного сезона будут установлены 38 павильонов и 21 трамвайная посадочная площадка.
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