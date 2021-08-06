За изнасилование и гибель женщины осудили 24-летнего жителя Удмуртии

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В Удмуртии осудили 24-летнего жителя села Селты. Он обвинялся сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Следствие установило, что трагедия произошла накануне праздника 8 марта в этом году. Молодой человек и его 34-летняя сожительница посидели и выпили в сельском кафе и пошли домой.

По дороге поссорились: мужчина избил женщину, а потом изнасиловал ее. От полученных травм она скончалась.

После случившегося мужчина проник в ближайший дом, откуда сообщил о произошедшем в полицию.

Его признали виновным и проговорили 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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