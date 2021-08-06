Незаконную свалку ликвидировали в Удмуртии по требованию прокурора

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В Красногорском районе Удмуртии ликвидирована несанкционированная свалка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, это произошло после жалобы местного жителя и представления прокурора республики.

«Установлено, что на территории муниципального образования «Агрикольское» находится несанкционированная свалка ТКО, меры к ее ликвидации администрацией поселения не приняты», – говорится в сообщении.

Прокурор внес представление в муниципальный совет депутатов, после рассмотрения которого свалку ликвидировали, а главу поселения привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, глава муниципального образования по инициативе прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначено наказание в виде предупреждения», – добавляет пресс-служба.

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