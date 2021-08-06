Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом

К традиционному фестивалю готовились все лето. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии из-за роста заболеваемости ковидом и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий отменили рок-фестиваль «Улетай-2021», который должен был состояться в конце августа. Как сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте», 16 августа будет опубликована информация по возврату билетов. В 2022 году фестиваль пройдет с 14 по 17 июля.

«Друзья, мы, также как и вы, до последнего верили и пытались сделать все возможное, чтобы YLETAЙ состоялся в этом году. Все лето на поле не прекращались работы по подготовке к фестивалю, и даже была смонтирована Северная сцена, но, к сожалению, в этом году мы не смогли преодолеть обстоятельства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все купленные билеты будут действовать и в 2022 году.

Напомним, в июне глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об отмене рок-фестиваля в этом году, однако тогда организаторы смогли перенести его на конец августа.

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