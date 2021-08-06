Спортсменки из Удмуртии взяли золото на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Фото: Юлия Вильданова, vk.com/csp18
Спортсменки из Удмуртии победили на Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров до 21 года. Как сообщает Центр спортивной подготовки региона, соревнования проходят в Татарстане.
Виктория Исаева победила в упражнении ВП-60 (винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов) с результатом в 248.7 баллов. Она обошла спортсменок из Санкт-Петербурга и республики Коми.
В упражнении МПП-60 (малокалиберный пистолет, 50 м, 60 выстрелов) первое место также заняла стрелок из Удмуртии Полина Корелина.
Фото: Юлия Вильданова, vk.com/csp18
Ранее стало известно, что представитель Удмуртии Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу.
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