Звездопад Персеиды могут увидеть жители Удмуртии в августе 2021 года

Падающие звезды Фото: pexels.com

Персеиды – один из самых крупных метеорных потоков, который появляется в июле-августе каждого года. Его мельчайшие частицы сгорают в атмосфере Земли, образуя зрелищный «звездный дождь». В 2021 году он будет особенно активен с 17 июля по 24 августа, а его пик придется с 12 по 13 августа.

Чтобы полюбоваться Персеидой, из города придется уехать – световой шум не позволит увидеть всю красоту потока из метеоров, который будет нестись со скоростью 60 тысяч км/час и интенсивностью 100-150 падающих звезд в час. Как отмечают в группе «ВКонтакте» «ИЖАСТРО.РФ», в этот раз загородному наблюдению не помешает яркая луна, что сделает астропейзаж более четким.

«Помимо звездопада, в августе будут интересные соединения Сатурна, Юпитера. Планеты будут находиться в хорошей видимости в двадцатых числах августа», – дополнил директор Ижевского планетария Владислав Чумаков.

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