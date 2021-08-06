Фотофакт: начался ремонт ступеней подземного перехода около УдГУ

Фото: Лада Иванова

В Ижевске начали ремонтировать ступени подземного перехода через улицу Удмуртскую около УдГУ. Об этом рассказал мэр города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+).

Фото: Лада Иванова

«Что касается аварийного ремонта ступеней, на него уже вышли подрядчики. <…> А то, что касается реконструкции самих подземных переходов, в этом году мы делаем проектно-сметную документацию на часть подземных переходов наиболее востребованных, известный переход на перекрестке Кирова-Горького, это упомянутый переход возле УдГУ и переход на Воткинском шоссе. Вот по ним проектно-сметная документация будет разработана, на следующий год мы должны приступить к реконструкции самих этих объектов», - заявил городской глава.

Фото: Лада Иванова

Ранее на раскрошившиеся ступени, на которых можно было буквально «убиться» зимой, и постоянные подтопления во время дождей жаловались горожане. В 2019 году «Комсомолка» проверила состояние «подземок» Ижевска и пришла к неутешительным выводам.

Фото: Лада Иванова

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