За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 200 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 августа в Удмуртии выявлено 200 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок до 14 лет и 39 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.
103 человека выздоровели, их выписали.
5 236 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 142 - в состоянии средней степени тяжести, 247 – в тяжелом состоянии.
Всего на 7 августа в Удмуртии зарегистрировано 41 335 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 999 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 271 смерть.
Вакцинированы 312 496 жителей Удмуртии. Из них 224 242 прошли через оба этапа вакцинации.
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