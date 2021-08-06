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Общество6 августа 2021 16:03

Где трудятся студотряды Удмуртии и в какой из них берут только девушек

Обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Ксения Юминова, руководитель пресс-службы студенческих отрядов УР

Ксения Юминова, руководитель пресс-службы студенческих отрядов УР

Фото: Архив КП

С руководителем пресс-службы студенческих отрядов УР Ксенией Юминовой и Председателем Союза строителей УР Александром Ходыревым в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» обсудили, на что сегодня делает акцент строительный рынок Удмуртии, где трудятся студенческие стройотряды - и почему существуют проблемы со звукоизоляцией в новых многоквартирных домах. Подробнее - в нашем подкасте.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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