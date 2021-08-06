Где трудятся студотряды Удмуртии и в какой из них берут только девушек

Ксения Юминова, руководитель пресс-службы студенческих отрядов УР Фото: Архив КП

С руководителем пресс-службы студенческих отрядов УР Ксенией Юминовой и Председателем Союза строителей УР Александром Ходыревым в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» обсудили, на что сегодня делает акцент строительный рынок Удмуртии, где трудятся студенческие стройотряды - и почему существуют проблемы со звукоизоляцией в новых многоквартирных домах. Подробнее - в нашем подкасте.

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