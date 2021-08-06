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Общество6 августа 2021 13:20

Приют для животных в Удмуртии проверит прокуратура

На глазовский приют пожаловались зоозащитники
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ ветеринарии УР

Фото: ГУ ветеринарии УР

В Глазове будет проведена прокурорская проверка приюта, на который пожаловались зоозащитники. Как сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской республики, сотрудники ведомства приглашены в качестве экспертов.

«На основании информации, размещенной в социальной сети «Вконтакте» о нарушении индивидуальным предпринимателем требований законодательства в области обращения с животными, сотрудники отдела государственного надзора привлечены в качестве специалистов в рамках проведения прокурорской проверки деятельности приюта для животных, расположенного на территории города Глазова», - говорится в сообщении.

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