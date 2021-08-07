«Клювом пробили толстую скорлупу»: восемь журавлят из Ижевска весной выпустят на волю в Приамурье

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

Журавлят из Удмуртии, которых в мае еще не вылупившимися отправили в Хинганский заповедник в Приамурье, планируют выпустить на волю следующей весной. Как сообщает пресс-служба Ижевского зоопарка, сейчас двое даурских и шесть японских журавлят знакомятся с окружающим миром и учатся добывать себе пропитание.

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

В Приамурье будущие журавлята добрались без приключений, несмотря на 8-часовой перелет и долгую дорогу в автомобиле, после чего их поместили в инкубатор.

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

«Птенчики все вылупились самостоятельно, клювом пробили толстую скорлупу, что является хорошим показателем состояния их здоровья. В дальнейшем всех перевели в специальное помещение с обогревом и выгульным вольером. В середине июня всех малышей перевезли в заповедник на летний стационар на озеро Клешенское, где в вольных условиях журавлята будут содержаться до октября», - сообщает пресс-служба.

На данный момент птенцов знакомят с окружающим миром, учат добывать корм и приучают к воде. «Первые разы малыши заходя в озеро боялись замочить свои маленькие крылышки, но с каждым днем взрослея птенцы с интересом идут к воде и с удовольствием купаются, а так же пытаются поймать себе рыбку», - делится подробностями пресс-служба.

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

Интересно, что пока неизвестен пол птенцов - визуально определить его невозможно, поэтому пока у журавлят нет имен. Называть их будут после ДНК-теста, пробы уже взяли.

Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка

«А следующей весной в годовалом возрасте журавлей выпустят в природу и мы будем с интересом наблюдать и изучать их жизнь в природе», - говорится в сообщении.

Напомним, Ижевский зоопарк с 2015 года участвует в программе по разведению и интродукции редких журавлей в дикую природу.

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