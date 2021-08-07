Сообщения об эвакуации трех ТЦ в Ижевске появились в соцсетях

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Утром 7 августа от читателей «Комсомолки» стали поступать сообщения об эвакуации одного из торговых центров на улице Удмуртской. Чуть позже в соцсетях появились фотографии инцидента и сообщения, что эвакуировали два соседних ТЦ. Официальных комментариев пока нет.

Одна из версий гласит, что сработала пожарная сигнализация. Пользователи соцсетей сообщают об оперативном реагирований служб. Около 11:00 ТЦ возобновили работу в прежнем режиме.

Около 12:00 горожане стали сообщать об эвакуации третьего ТЦ - на улице Холмогорова. На видео с места событий слышно, что посетителям требуется покинуть помещение ввиду ЧС. Судя по сообщениям очевидцев, около 13:00 людей снова впустили в здание.

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